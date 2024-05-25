Саме Ярославль є транспортним вузлом, з якого залізниця пролягає у напрямку Москви, Вологди, Рибінська, Костроми, Іванова та Кірова. Залізницею Кремль перевозив продукцію військового призначення.

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Що відомо про диверсію в Ярославлі

Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "Полянки",

– розповіли партизани.

За їхніми словами, підрив релейної шафи ускладнив транспортування продукції військового призначення для російських компаній:

"Ярославський радіозавод",

Рибинський завод "Сатурн",

конструкторське бюро "Промінь" та інших.

У "Атеш" пояснили, що до їхніх лав приєднується все більше росіян, які активно борються проти чинного ладу в Росії.

"Ми готуємо десятки нових операцій, які наблизять кінець путінського режиму", – пояснили партизани.

У Ярославлі знищили релейну шафу на залізниці: дивіться відео

"Атеш" провів диверсію біля Смоленська