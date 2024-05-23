Партизани ослабили систему російської протиповітряної оборони у регіоні. Тож тепер ворог має серйозні проблеми із прикриттям власного неба біля Смоленська.

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"Атеш" ослабив систему російської ППО біля Смоленська

Представники руху опору зазначили, що їхній агент провів диверсію та знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку в населеному пункті Станички біля Смоленська.

Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії, які були розміщені на цій вишці,

– розповіли в "Атеші".



Де розташовувалася вишка біля Смоленська / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Партизани також показали відео, як відбувалася ця диверсія. На кадрах можна побачити, як спочатку цю вишку залили горючою рідиною, а згодом ця шафа потужно палала.

"Атеш" показав, як здійснював диверсію біля Смоленська / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

У русі опору зазначили, що внаслідок диверсії можливі порушення стійкості системи військового управління регіоні.

"Помітно ослабне система ППО росіян у регіоні, що дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу. Чекаємо на невідомі БпЛА в області", – мовиться у дописі партизанів.

Результати роботи по системі ППО росіян біля Смоленська / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Зверніть увагу! В "Атеші" наголосили, що всі охочі, які бажають стати частиною партизанського руху у Росії, мають написати координатору в телеграмі: @ Wladimir_atesh_ua

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