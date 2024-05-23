Партизани ослабили систему російської протиповітряної оборони у регіоні. Тож тепер ворог має серйозні проблеми із прикриттям власного неба біля Смоленська.
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"Атеш" ослабив систему російської ППО біля Смоленська
Представники руху опору зазначили, що їхній агент провів диверсію та знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку в населеному пункті Станички біля Смоленська.
Внаслідок пошкодження обладнання перестали діяти системи зв'язку російської системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії, які були розміщені на цій вишці,
– розповіли в "Атеші".
Де розташовувалася вишка біля Смоленська / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Партизани також показали відео, як відбувалася ця диверсія. На кадрах можна побачити, як спочатку цю вишку залили горючою рідиною, а згодом ця шафа потужно палала.
"Атеш" показав, як здійснював диверсію біля Смоленська / Відео з телеграм-каналу "Атеш"
У русі опору зазначили, що внаслідок диверсії можливі порушення стійкості системи військового управління регіоні.
"Помітно ослабне система ППО росіян у регіоні, що дасть змогу більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах Московського військового округу. Чекаємо на невідомі БпЛА в області", – мовиться у дописі партизанів.
Результати роботи по системі ППО росіян біля Смоленська / Відео з телеграм-каналу "Атеш"
"Атеш" виявив брак ППО у Рязані
- Партизани з руху "Атеш" у квітні виявили, що у Рязані майже не залишилося систем протиповітряної оборони. Усе через те, що більшість комплексів пішло на захист анексованого Росією Криму.
- Партизанський рух зазначив, що військове керівництво області розуміє, що без засобів ППО вони беззахисні. Тому ті шукають можливості щодо забезпечення захисту військових частин у Рязанській області.
- В "Атеші" зазначили, що перекидання ППО з Рязані до Криму демонструє, що кремлівському керівництву важливіше продовжувати криваву війну аніж захищати свої регіони.