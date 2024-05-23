Партизаны ослабили систему российской противовоздушной обороны в регионе. И теперь враг имеет серьезные проблемы с прикрытием собственного неба возле Смоленска.

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"Атеш" ослабил систему российской ПВО возле Смоленска

Представители движения сопротивления отметили, что их агент провел диверсию и уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи в населенном пункте Станички возле Смоленска.

В результате повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, которые были размещены на этой вышке,

– рассказали в "Атеше".



Где располагалась вышка возле Смоленска / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Партизаны также показали видео, как происходила эта диверсия. На кадрах можно увидеть, как сначала эту вышку залили горючей жидкостью, а впоследствии этот шкаф мощно пылал.

"Атеш" показал, как совершал диверсию возле Смоленска / Видео с телеграм-канала "Атеш"

В движении сопротивления отметили, что в результате диверсии возможны нарушения устойчивости системы военного управления регионе.

"Заметно ослабнет система ПВО россиян в регионе, что позволит более эффективно наносить удары по военным объектам Московского военного округа. Ждем неизвестные БПЛА в области", – говорится в заметке партизан.

Результаты работы по системе ПВО россиян возле Смоленска / Видео с телеграм-канала "Атеш"

Обратите внимание! В "Атеше" отметили, что все желающие стать частью партизанского движения в России, должны написать координатору в телеграме: @ Wladimir_atesh_ua

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