Партизаны ослабили систему российской противовоздушной обороны в регионе. И теперь враг имеет серьезные проблемы с прикрытием собственного неба возле Смоленска.
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"Атеш" ослабил систему российской ПВО возле Смоленска
Представители движения сопротивления отметили, что их агент провел диверсию и уничтожил внешний телекоммуникационный шкаф вышки связи в населенном пункте Станички возле Смоленска.
В результате повреждения оборудования перестали действовать системы связи российской системы ПВО 49-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил России, которые были размещены на этой вышке,
– рассказали в "Атеше".
Где располагалась вышка возле Смоленска / Фото из телеграм-канала "Атеш"
Партизаны также показали видео, как происходила эта диверсия. На кадрах можно увидеть, как сначала эту вышку залили горючей жидкостью, а впоследствии этот шкаф мощно пылал.
"Атеш" показал, как совершал диверсию возле Смоленска / Видео с телеграм-канала "Атеш"
В движении сопротивления отметили, что в результате диверсии возможны нарушения устойчивости системы военного управления регионе.
"Заметно ослабнет система ПВО россиян в регионе, что позволит более эффективно наносить удары по военным объектам Московского военного округа. Ждем неизвестные БПЛА в области", – говорится в заметке партизан.
Результаты работы по системе ПВО россиян возле Смоленска / Видео с телеграм-канала "Атеш"
"Атеш" обнаружил недостаток ПВО в Рязани
- Партизаны из движения "Атеш" в апреле обнаружили, что в Рязани почти не осталось систем противовоздушной обороны. Все из-за того, что большинство комплексов ушло на защиту аннексированного Россией Крыма.
- Партизанское движение отметило, что военное руководство области понимает, что без средств ПВО они беззащитны. Поэтому те ищут возможности по обеспечению защиты воинских частей в Рязанской области.
- В "Атеше" отметили, что переброска ПВО из Рязани в Крым демонстрирует, что кремлевскому руководству важнее продолжать кровавую войну чем защищать свои регионы.