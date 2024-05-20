Соответствующую находку удалось обнаружить в Джанкое, которое в последнее время довольно часто "страдает" от украинских ударов. Партизаны также обнародовали координаты найденных радиолокационных станций.

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Партизаны обнаружили три РЛС врага

Так, в ходе разведки агент "Атеш" обнаружил станции радиолокации, такие как: "Противник-ГЭ", "Небо-У" и "П-18", которые находятся на востоке от Джанкоя. Отмечается, что они обнаруживают воздушные цели и передают информацию на системы противовоздушной обороны оккупантов, которые прикрывают округ, а также аэродром.

Партизаны нашли радиолокационные станции врага в Джанкое / Фото "Атеш"

Однако это еще не все. Партизаны движения "Атеш" обнародовали координаты вышеупомянутых радиолокационных станций и отметили, что там также есть места дислокации непосредственно российских войск.

Координаты: 45.7074279, 34.4193037; 45.7096706, 34.4229931; 45.7090209, 34.4313941. Также возле РЛС мы можно увидеть и вагоны, которые являются местом расположения личного состава, и скорее всего, небольшой ремонтной базы для перечисленных РЛС,

– говорится в сообщении.

В "Атеш" также отметили, что данные радиолокационных станций постоянно размещены на этом аэродроме. Несмотря на постоянную угрозу, российские захватчики вынуждены их использовать открыто. Партизаны также добавили, что обнародование этой информации было согласовано с представителями Сил обороны Украины.

"Атеш" обнаружил тройку РЛС оккупантов в Джанкое: смотрите видео

Накануне агенты движения "Атеш" в Новороссийске зафиксировали усилия российских властей по укреплению военно-морской базы Черноморского флота. Сообщается, что оккупанты устанавливают различные средства против морских дронов.

Наблюдается установка подводных сетей и плавучих барьеров, которые, в теории, должны помешать атаке дронов. Кроме того, наращиваются средства противовоздушной обороны и радиолокационных станций.

Россияне начали выселять личный состав из Джанкоя и модернизировать аэродромы

По данным источников 24 Канала, противник активными темпами начал восстановление и, вероятно, модернизацию аэродромов в глубине полуострова. Говорится об аэродромах в Кировском, или Ислям-Терек, что в районе оккупированной Феодосии, и в Багерово, что в районе Керчи.

Кроме того, источники подчеркнули, что российские захватчики от Тарханкута до бухты Терновой настроили смотровых башен на расстоянии почти 500 метров каждая.