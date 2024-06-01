Про це партизанський рух "Атеш" повідомив зранку 1 червня у телеграм-каналі.

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Партизани відстежили переміщення вогневих мобільних груп Росії у Криму

Агенти "АТЕШ" щоденно відстежують переміщення мобільних вогневих груп Кримом. На цей раз ми зафіксували одну з таких груп у Сімферополі,

– йдеться в повідомленні.

За даними партизанів, основним їхнім завданням є збиття українських БпЛА.

"Атеш" фіксує пересування мобільних вогневих груп Росії в Криму: дивіться відео

"Рашисти ще не знають, але їх техніка вийде з ладу в найнесподіваніший момент. Тому радимо кожному окупанту почати думати про те, як швидше покинути територію України. Вижити не вдасться нікому, хто вчасно повернеться на рідні болота", – додали там.

Диверсія на важливій залізниці росіян в Ярославлі: коротко

У вівторок, 25 травня, партизани руху "Атеш" влаштували диверсію на російській залізниці в місті Ярославль.

Там зазначали, що Ярославль – важливий логістичний вузол, що використовується росіянами у військових цілях.

Партизани розповіли, що агент їхнього руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "Полянки".

За їхніми словами, підрив релейної шафи ускладнив транспортування продукції військового призначення для російських компаній: