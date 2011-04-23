Как сообщили в движении "Атеш", операции предшествовало длительное изучение объекта и поиск слабых мест в системе его защиты. Агент движения сумел незаметно проникнуть на территорию подстанции, вывести оборудование из строя и безопасно покинуть город.
Каковы последствия для российского ВПК
Предприятие "ВЗПП-Сборка" является критически важным производителем элементной базы для российского вооружения. В частности, на этих мощностях производят интегральные микросхемы, силовые ключи и блоки питания для бортовых компьютеров ракет Х-101.
Кроме того, завод производит компоненты автоматики для ракетных комплексов "Искандер-К" и полупроводники для систем управления огнем ЗРГК "Панцирь-С1".
Диверсия вызвала мощный скачок напряжения, что вывело из строя оборудование цехов и полностью остановило рабочие процессы.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
На восстановление полноценного электроснабжения предприятия ушли недели.
За это время были сорваны графики поставок ключевых деталей, что привело к прямой задержке производства самих ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны.
Диверсия на предприятии "ВЗПП-Сборка": смотрите видео
Пожар на заводе в Воронеже: смотрите видео
Напомним, ранее в Брянске партизаны вывели из строя российский электровоз, который должен был перевозить оружие и боеприпасы для войск на Сумском направлении.
В "Атеш" заявили, что из-за диверсии россиянам пришлось менять логистические маршруты.
Операция была проведена с помощью российского военного, отказавшегося воевать против Украины.