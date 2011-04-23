Як повідомили в русі "Атеш", операції передувало тривале вивчення об'єкта та пошук слабких місць у системі його захисту. Агент руху зміг непомітно проникнути на територію підстанції, знешкодити обладнання та безпечно залишити місто.

Які наслідки для російського ВПК

Підприємство "ВЗПП-Сборка" є критично важливим виробником елементної бази для російських озброєнь. Зокрема, на цих потужностях виготовляють інтегральні мікросхеми, силові ключі та блоки живлення для бортових комп'ютерів ракет Х-101.

Крім того, завод виробляє компоненти автоматики для ракетних комплексів "Іскандер-К" та напівпровідники для систем управління вогнем ЗРГК "Панцир-С1".

Диверсія спричинила потужний стрибок напруги, що вивело з ладу обладнання цехів та повністю зупинило робочі процеси.

На відновлення повноцінного електропостачання підприємства пішли тижні.

Упродовж цього часу було зірвано графіки постачання ключових деталей, що спричинило пряму затримку виробництва самих ракетних комплексів та систем протиповітряної оборони.

Диверсія на підприємство "ВЗПП-Сборка": дивіться відео

Пожежа на заводі у Воронежі: дивіться відео

Нагадаємо, раніше у Брянську партизани вивели з ладу російський електровоз, який мав перевозити зброю та боєприпаси для військ на Сумському напрямку.

В "Атеш" заявили, що через диверсію росіянам довелося змінювати логістичні маршрути.

Операцію провели за допомогою російського військового, який відмовився воювати проти України.