Операція змусила російське командування змінювати логістичні маршрути. Про це повідомили в "Атеш".

Що відомо про знищення локомотива?

Потяг мав забезпечити постачання боєприпасів, озброєння та інженерного спорядження для 1443 мотострілецького полку, 83 окремої десантно-штурмової бригади та 810 окремої бригади морської піхоти. У результаті диверсії вантаж для посилення російських підрозділів на передовій не прибув у призначений час, а залізничний графік перевезень окупантів опинився під загрозою зриву.

Ми продовжуємо бити інфраструктурою, яка забезпечує окупантам можливість вести війну. Кожен зірваний ешелон означає менше боєприпасів та зброї біля фронту, менше можливостей для наступу та ще один удар по їхній військовій машині,

– написали в "Атеш".

Вони зазначили, що операція пройшла за сприяння російського військовослужбовця, який відмовився брати участь у збройній агресії проти України, а обрав боротьбу проти Кремлівської системи зсередини.

Нагадаємо, що раніше агенти руху "Атеш" знищили вежу зв'язку в Орловській області. Це скоротило дальність застосування ворожих безпілотників.