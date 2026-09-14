Операция вынудила российское командование изменить логистические маршруты. Об этом сообщили в "Атеш".

Что известно об уничтожении локомотива?

Поезд должен был обеспечить поставку боеприпасов, вооружения и инженерного снаряжения для 1443-го мотострелкового полка, 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 810-й отдельной бригады морской пехоты. В результате диверсии груз для усиления российских подразделений на передовой не прибыл в назначенное время, а железнодорожный график перевозок оккупантов оказался под угрозой срыва.

Мы продолжаем наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает оккупантам возможность вести войну. Каждый сорванный эшелон означает меньше боеприпасов и оружия у фронта, меньше возможностей для наступления и еще один удар по их военной машине,

– написали в "Атеш".

Они отметили, что операция прошла при содействии российского военнослужащего, который отказался участвовать в вооруженной агрессии против Украины, а выбрал борьбу против кремлевской системы изнутри.

Напомним, что ранее агенты движения "Атеш" уничтожили башню связи в Орловской области. Это сократило дальность применения вражеских беспилотников.