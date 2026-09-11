Об этом партизаны сообщили на своем телеграм-канале.

Что известно об успешных диверсиях "Атеш"?

По сообщениям, уничтоженный объект использовался оккупационными войсками для размещения специальных ретрансляторов. Именно это оборудование обеспечивало стабильную связь с вражескими дронами.

В результате вывода системы из строя дальность действия вражеских аппаратов существенно сократилась. Операторы БПЛА вынуждены срочно искать новые позиции и перенастраивать рабочие частоты, что создает значительные задержки при выполнении боевых задач.

Подобные удары по логистике и инфраструктуре систематически сбивают координацию беспилотной авиации противника. Оккупанты вынуждены тратить ограниченные ресурсы и время на восстановление оборудования и поиск неисправностей в глубоком тылу.

Напомним, партизаны движения "Атеш" 21 августа уничтожили башню связи вблизи Перми, которая обеспечивала резервный канал обмена информацией между охраной нефтеперерабатывающего завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" и военными, прикрывавшими его.

После диверсии координация на предприятии была нарушена, а впоследствии по заводу нанесли удар украинские дальнобойные беспилотники. В "Атеш" заявили, что операцию провел российский военнослужащий, присоединившийся к партизанскому движению.

Кроме того, в конце августа агенты вывели из строя два релейных шкафа на железной дороге в Белгородской области России. Из-за повреждений движение на участке было заблокировано, что задержало военный эшелон с боеприпасами и инженерным имуществом для 138-й мотострелковой бригады и 45-го инженерно-саперного полка. Российскому командованию пришлось в экстренном порядке менять логистические маршруты.