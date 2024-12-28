Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш". Более 90% его продукции используется для изготовления вооружения.

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Чем особенный завод "Кремний ЭЛ" в Брянске

Один из агентов движения успешно провел разведку территории завода "Кремний ЭЛ" в Брянске, которое является одним из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности России.

Завод производит широкий ассортимент военных микросхем и компонентов, которые используются в стратегически важных системах вооружения,

– отметили в "Атеш".

Там также рассказали, что эти компоненты применяют в ракетных комплексах "Тополь-М", "Булава", С-300 и С-400, а также в бортовой электронике самолетов МиГ и Су. В движении отметили, что более 90% продукции завода идет на нужды оборонно-промышленного комплекса.

Агент "Атэш" разведал территорию завода: смотрите видео

В "Атеш" напомнили, что в октябре 2024 года этот объект уже атаковали беспилотники. Тогда были повреждены производственные мощности, также россияне имели проблемы с электроснабжением.

Вся собранная информация была передана "в правильные руки" и вскоре Силы обороны Украины нанесут сокрушительный удар по этому объекту, что оставит оккупантов без ключевых компонентов.