В эксклюзивном комментарии 24 Канала партизаны движения "Атеш" рассказали, что ведут ограниченное сотрудничество с другими организациями. То есть только осуществляют обмен определенной информацией, однако и это еще не все.

Обратите внимание Этот День Независимости в свободном Крыму: партизаны "Атеш" мощно обратились к крымским татарам

Как работают партизаны "Атеш"

Партизаны Атеш не осуществляют никаких операций вместе с другими организациями, однако может проводить обмен информацией. Кроме того, в целях безопасности ячейки "Атеш" работают автономно и деятельность региональных организаций между собой не связана.

Относительно связей с другими партизанскими движениями: мы непосредственно не осуществляем совместные операции. Наше сотрудничество с некоторыми ограничено обменом оперативной информацией. Даже внутри "Атеша" мы разграничиваем работу наших ячеек. Они действуют полностью автономно. К примеру, "Атеш Сибирь" никак не сотрудничает с "Атеш Татарстаном". Это связано с нашей политикой безопасности,

– рассказали представители движения.

Партизаны мощно обратились к крымским татарам

18 мая в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа – 79 лет назад советские власти депортировали один из коренных народов Крыма. В годовщину трагедии партизаны пообещали сделать все, чтобы День Независимости Крым встретил свободным.

Представители движения "Атеш" подчеркнул, что разделяет боль крымскотатарского народа и обещает сделать все для того, чтобы больше никогда с ними не поступали ничего подобного.