Советская власть 18 мая 1944 года жестоко депортировала из Крыма крымских татар. Речь идет о примерно 200 тысячах людей. В годовщину трагедии представители движения "Атеш" в эксклюзивном комментарии 24 Каналу пообещали сделать все, чтобы украинский полуостров снова стал свободным.

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Движение "Атеш" обратилось к крымским татарам и подчеркнуло, что разделяет их боль. Кроме того, партизаны пообещали сделать все, чтобы трагедия никогда больше не повторилась.

После 2014 года этот народ снова подвергся притеснениям со стороны России, однако не сломался. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы этот День независимости Украины Крым мог свободно отпраздновать на улицах городов и сел,

– говорится в сообщении.

Зеленский обратился к крымским татарам

Владимир Зеленский заявил, что в этот день 79 лет назад советская власть начала депортацию крымских татар. Целый народ хотели стереть, лишить дома и права на жизнь. Однако народ сохранился и будет жить свободно. Украинский лидер надел особую вышиванку – с орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов.