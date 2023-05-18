Радянська влада 18 травня 1944 року жорстоко депортувала з Криму кримських татар. Мовиться про приблизно 200 тисяч людей. У роковини трагедії представники руху "Атеш" в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пообіцяли зробити все, аби український півострів знову став вільним.

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Рух "Атеш" звернувся до кримських татар й наголосив, що розділяє їхній біль. Окрім того, партизани пообіцяли зробити усе, аби трагедія більше ніколи не повторилася.

Після 2014 року цей народ знову зазнав утисків з боку Росії, однак не зламався. Ми зробимо все можливе та неможливе, щоб цей День незалежності України Крим міг вільно відсвяткуватись на вулицях міст та сіл,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський звернувся до кримських татар

Володимир Зеленський заявив, що цього дня 79 років тому радянська влада почала депортацію кримських татар. Цілий народ хотіли стерти, позбавити дому та права на життя. Однак народ зберігся та житиме вільно. Український лідер одягнув особливу вишиванку – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів.