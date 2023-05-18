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Історія Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня 1944 року за наказом Сталіна російська армія розпочала депортацію кримських татар з рідного півострова до Середньої Азії. Приблизно 200 тисяч людей депортували в залізничних товарних вагонах.

Нелюдський акт депортації призвів до незліченних жертв. Протягом кількох днів цілий народ було позбавлено Батьківщини. В ешелонах смерті, у місцях спецпоселень загинули тисячі безневинних людей. Було знищено цілі родини. За офіційними даними, майже половина кримських татар загинула від голоду та хвороб у дорозі чи на засланні.

Зверніть увагу! З 2015 року українська держава визнає депортацію 1944 року геноцидом кримських татар.

Мета СРСР – знищити кримських татар

Радянський тоталітарний режим прагнув знищити всі сліди присутності кримських татар – понад 40 років у переписах населення СРСР згадки про кримських татар були заборонені.

Під час каральних операцій на півострові:

знищено культурні та історичні пам'ятки,

змінено історичні назви місцевостей,

заселено вихідців із Росії та інших республік.

Російська окупація призвела до великого занепаду культурного життя на півострові, знищено багато історичних та архівних документів. Лише після розпаду Радянського Союзу кримські татари почали повертатися додому – до рідного Криму.

Непокаране зло повертається

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що зранку 18 травня, як і більшість киян, прокинувся від вибухів російських ракет.

Це доводить, що непокаране зло завжди повертається з ще більш жахливими злочинами. 79 років о 5:00 у домівки кримських татар вривалися радянські солдати і силою заганяли людей у товарні вагони. І 18 травня, але вже 2023 року, онуки та послідовники цієї ідеології розстрілюють Київ та всю українську територію,

– наголосив він в ефірі телемарафону.

За його словами, ми маємо зробити все, щоб світ поборов зло, аби воно вже ніколи не повернулося на наші землі.

Які заходи влаштували у Криму

18 травня, попри окупацію Росії, у Криму все одно проводять заходи до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Рефат Чубаров закликав усіх громадян України демонструвати волю до збереження української та кримськотатарської ідентичностей.

Голова Меджлісу зауважив, що зловісні плани Москви мають на меті знищити незалежну українську державу, стерти з лиця землі український та кримськотатарський народи.

Наша пам'ять та повага до жертв геноциду кримськотатарського народу, наша підтримка Збройних Сил України, наша рішучість завершити російсько-українську війну перемогою України та покаранням Росії, яка є державою-терористом, мають стати гарантіями неповторення злочинів, що були скоєні та продовжують вчинятися проти українського та кримськотатарського народів,

– написав Чубаров.

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Окупанти погрожують активістам та забороняють масові заходи

Тим часом російські силовики забороняють масові збори на День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Вони розіслали попередження активістам та громадським захисникам щодо "неприпустимості порушення закону". Активісти, ясна річ, розглядають ці дії як тиск та чергову спробу залякати кримськотатарський народ напередодні 18 травня.