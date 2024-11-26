Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Диверсия на границе Херсонщины с Крымом
Сообщается, что уничтожением релейного шкафа агент "Атеш" нарушил военную логистику оккупантов на железной дороге на участке Новоалексеевка-Мелитополь. Эта железнодорожная ветка обеспечивает российские войска в Запорожской области, которые сейчас активно штурмуют украинские позиции.
Уничтожение релейного шкафа: смотрите видео
По данным "Атеш", координаты уничтоженного объекта следующие: 46.262497255, 34.677796341.
Нам поступила информация, что оккупационная полиция встревожена и активно ищет нашего агента, но им его не найти. Спасибо нашим агентам и координаторам, которые спланировали и осуществили операцию,
– указывают партизаны.
Где расположен уничтоженный релейный шкаф / "Атеш"
В движении сопротивления заметили, что логистика выигрывает войну. Чем больше потерь будет нанесен российским тылам, тем быстрее наступит победа Украины.
Диверсия агентов "Атеш" на Херсонщине / "Атеш"