Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Подготовка россиян к высадке десанта в Крыму

Так, агент "Атеш" из Евпаторийской Росгвардии сообщил, что оккупанты ожидают высадку украинских ДРГ в этом районе. Именно поэтому враг активно усиливает оборонительные сооружения по городу и его окрестностях.

Кроме того, стало известно, что около половины семей офицеров Росгвардии покинули остров, опасаясь возможных боевых действий в Евпатории,

– указали партизаны.

В "Атеш" призвали местных жителей делиться информацией с партизанским движением.

Россияне готовят оборону в Евпатории / фото "Атеш"

Заметим, что ранее в "Атэш" разведали базу российской оккупационной армии в Донецкой области, куда регулярно привозят военных. Там часто возникают конфликты между россиянами и бурятами, которые иногда приводят к смертям.