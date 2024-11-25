Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Підготовка росіян до висадки десанту у Криму

Так, агент "Атеш" з Євпаторійської Росгвардії повідомив, що окупанти очікують на висадку українських ДРГ у цьому районі. Саме через це ворог активно посилює оборонні споруди по міста та його околицях.

Крім того, стало відомо, що близько половини сімей офіцерів Росгвардії залишили острів, побоюючись можливих бойових дій в Євпаторії,

– вказали партизани.

В "Атеш" закликали місцевих мешканців ділитися інформацією із партизанським рухом.

Росіяни готують оборону у Євпаторії / фото "Атеш"

Зауважимо, що раніше в "Атеш" розвідали базу російської окупаційної армії на Донеччині, куди регулярно привозять військових. Там часто виникають конфлікти між росіянами та бурятами, які іноді призводять до смертей.