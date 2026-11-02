Создали "слепую зону" для ПВО: "АТЕШ" вывел из строя вышки связи под Тверью

Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ.

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Каковы подробности?

Пострадавшие объекты использовались российскими военными для обнаружения, сопровождения воздушных целей и координации противовоздушной обороны. Уничтожение узлов создало пробел в радиолокационном поле противника.

Благодаря отключению координации ПВО подразделения Сил обороны Украины 9 октября нанесли удар по объекту ВПК в Тверской области.

Целью стал Редкинский опытный завод, где производят компоненты ракетного топлива "Децилин-М" и химические добавки.

Работа партизан "Атеш": смотрите видео

Удар по топливному циклу крылатых ракет

Это предприятие непосредственно обеспечивает запуски российских стратегических крылатых ракет Х-55 и Х-101. Удар по мощностям производства спецтоплива ограничивает возможности агрессора по регулярному осуществлению массированных ракетных атак.

В движении сопротивления подчеркнули, что продолжают устраивать диверсии в глубоком тылу врага для системного ослабления военного потенциала оккупантов.

Предыдущие операции партизан в тылу врага

Напомним, ранее мы писали о том, как подпольщики повредили электрооборудование в Ростовской области. Эта подстанция питала Каменский комбинат, производящий твердое топливо для реактивной артиллерии.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, агенты подполья сожгли вышку связи возле Шебекино в Белгородской области. На объекте находился ретранслятор для навигации и управления вражескими дронами.