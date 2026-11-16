"Атеш" вывел из строя железнодорожную логистику россиян в Белгородской области

Партизаны "Атеш" вывели из строя релейные шкафы на железной дороге в Белгородской области / Фото "Атеш" (иллюстративное)
В Белгородской области России партизаны нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, которую оккупанты используют для снабжения своих войск. В результате диверсии возникли проблемы с доставкой грузов на одно из направлений фронта.
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
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Что известно о диверсии в Белгородской области?
Агенты "Атеш" вывели из строя два релейных шкафа на железнодорожном участке между населенными пунктами Алексеевка и Уразово в Белгородской области.
По данным партизан, именно по этой железной дороге российская армия перевозит военные грузы для обеспечения своих подразделений на Купянском направлении.
Участок железной дороги, на котором затруднено движение / Фото "Атеш"
В результате повреждения оборудования произошел сбой в работе железнодорожной автоматики. Из-за этого задержался поезд, который должен был доставить грузы российским военным на фронт.
Оккупационному командованию пришлось остановить движение поездов на этом участке и направить ремонтные бригады для восстановления работы железной дороги.
Кадры с места диверсии: смотрите видео
В "Атеш" подчеркнули, что подобные диверсии затрудняют поставки боеприпасов, военной техники и переброску личного состава российской армии.
Как горели масляные шкафы: смотрите видео
Партизаны заявили, что будут продолжать действовать в российском тылу, чтобы нарушать логистику оккупационных войск.
Прогнозы
Напомним, 12 ноября партизаны "Атеш" вывели из строя грузовой тепловоз в российской Самаре. По данным движения, из-за диверсии был нарушен график перевозки эшелонов с топливом для российской армии.
Поврежденный локомотив использовался на важном участке Куйбышевской железной дороги, по которой осуществляется транспортировка сырья для нескольких нефтеперерабатывающих заводов.
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