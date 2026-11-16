"Атеш" вивів з ладу залізничну логістику росіян на Бєлгородщині

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Adv

популярні відео

Що відомо про диверсію на Бєлгородщині?

Агенти "Атеш" вивели з ладу дві релейні шафи на залізничній ділянці між населеними пунктами Алексєєвка та Уразово в Бєлгородській області.

За даними партизанів, саме цією залізницею російська армія перевозить військові вантажі для забезпечення своїх підрозділів на Куп'янському напрямку.

Ділянка залізниці, на якій ускладнено рух / Фото "Атеш"

Унаслідок пошкодження обладнання стався збій у роботі залізничної автоматики. Через це затримався потяг, який мав доставити постачання російським військовим на фронт.

Окупаційному командуванню довелося зупинити рух поїздів на ділянці та направити ремонтні бригади для відновлення роботи залізниці.

Кадри з місця диверсії: дивіться відео

В "Атеш" наголосили, що подібні диверсії ускладнюють постачання боєприпасів, військової техніки та перекидання особового складу російської армії.

Як горіли релейні шафи: дивіться відео

Реклама

Партизани заявили, що продовжуватимуть діяти в російському тилу, щоб порушувати логістику окупаційних військ.

Нагадаємо, 12 листопада партизани "Атеш" вивели з ладу вантажний тепловоз у російській Самарі. За даними руху, через диверсію порушився графік перевезення ешелонів із пальним для російської армії.

Пошкоджений локомотив використовували на важливій ділянці Куйбишевської залізниці, через яку здійснюється транспортування сировини для кількох нафтопереробних заводів.