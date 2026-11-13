Зрив постачання пального на фронт: в "Атеш" заявили про спалення тепловоза в Самарі

Згідно із заявою партизанського руху "Атеш", підпалений вантажний локомотив повністю виведений з ладу без можливості швидкого відновлення. Аварійна подія викликала масштабний збій у русі потягів на важливій ділянці Куйбишевської залізниці.

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Удар по логістиці нафтопереробних заводів

Самарський залізничний вузол виконує роль головного розподільчого хабу для трьох великих підприємств: Новокуйбишевського, Куйбишевського та Сизранського нафтопереробних заводів. Саме через ці колії перекидається сировина з Уралу та Сибіру.

Звідти цистерни з пальним вирушали для забезпечення російських військ південного та східного напрямків. За умов дефіциту тягового рухомого складу в Росії знищення чергового локомотива суттєво поглиблює дефіцит пально-мастильних матеріалів на фронті.

Робота партизанів / "Атеш"

Активність партизанів на стратегічних об'єктах

Нагадаємо, раніше ми писали, як підпільники руху "Атеш" розвідали Шабровську нафтобазу Газпром нєфті в Єкатеринбурзі.

Отриману від інсайдера інформацію про внутрішнє розташування цистерн, систему охорони та вразливі місця нафтобази тоді своєчасно передали Силам оборони України.