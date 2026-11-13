Срыв поставок топлива на фронт: в "Атеш" заявили о поджоге тепловоза в Самаре

Согласно заявлению партизанского движения "Атеш", подожженный грузовой локомотив полностью выведен из строя без возможности быстрого восстановления. Аварийное происшествие вызвало масштабный сбой в движении поездов на важном участке Куйбышевской железной дороги.

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Удар по логистике нефтеперерабатывающих заводов

Самарский железнодорожный узел выполняет роль главного распределительного хаба для трех больших предприятий: Новокуйбышевского, Куйбышевского и Сизранского нефтеперерабатывающих заводов. Именно по этим путям перебрасывается сырье из Урала и Сибири.

Оттуда цистерны с топливом отправлялись для обеспечения российских войск южного и восточного направлений. В условиях дефицита тягового подвижного состава в России уничтожение очередного локомотива существенно усугубляет дефицит горюче-смазочных материалов на фронте.

Работа партизан / "Атеш"

Активность партизан на стратегических объектах

Напомним, ранее мы писали, как подпольщики движения "Атеш" уразведали Шабровскую нефтебазу а "Газпром нефти" в Екатеринбурге.

Полученную от инсайдера информацию о внутреннем расположении цистерн, системе охраны и уязвимых местах нефтебазы тогда своевременно передали Силам обороны Украины.