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Ремонт – лишь прикрытие: "Атеш" раскрыл тайные планы России в отношении нефтебазы на Урале

Анастасия Колесникова
Партизаны провели разведку нефтебазы Газпром нефти в Екатеринбурге

Партизаны провели разведку нефтебазы "Газпром нефти" в Екатеринбурге / "Атеш"

Партизаны "АТЕШ" получили информацию о работе Шабровской нефтебазы в Екатеринбурге Свердловской области. По данным их агента, заявленная реконструкция предприятия может служить прикрытием, а сам объект готовят для нужд российской армии.

Об этом сообщили в движении "Атеш".

 
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Что узнали партизаны о Шабровской нефтебазе?

Агентом стал один из сотрудников нефтебазы. Он передал партизанам информацию о ее внутренней инфраструктуре, движении топливных цистерн, системе охраны и уязвимых местах.

По его словам, затянувшийся ремонт позволяет скрывать истинные планы по использованию объекта.

Шабровская нефтебаза принадлежит компании "Газпромнефть-Терминал". Там хранятся бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

Благодаря железнодорожному сообщению предприятие может отправлять большие партии топлива. Все собранные сведения о нефтебазе и ее возможном использовании для обеспечения российских войск партизаны передали Силам обороны Украины.

Шабровскую нефтебазу готовят для нужд ВС России / Фото "Атеш"

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Разведка на территории нефтебазы в Екатеринбурге: смотрите видео

Ранее стало известно, что партизаны движения "Атеш" уничтожили две вышки связи возле поселка Редкино в Тверской области России. По их данным, это нарушило работу российской ПВО и помогло украинским военным нанести удар по заводу ракетного топлива.

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