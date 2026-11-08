Ремонт – лише прикриття: "Атеш" викрив таємні плани Росії щодо нафтобази на Уралі

Про це повідомили в русі "Атеш".

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Що довідалися партизани про Шабровську нафтобазу?

Агентом став один зі співробітників нафтобази. Він передав партизанам інформацію про її внутрішню інфраструктуру, рух паливних цистерн, систему охорони та вразливі місця.

За його словами, затягнутий ремонт дозволяє приховувати справжні плани щодо використання об'єкта.

Шабровська нафтобаза належить компанії "Газпромнефть-Термінал". Там зберігають бензин, дизельне пальне та авіаційний гас.

Завдяки залізничному сполученню підприємство може відправляти великі партії пального. Усі зібрані відомості про нафтобазу та її можливе використання для забезпечення російських військ партизани передали Силам оборони України.

Шабровську нафтобазу готують для потреб ЗС Росії / Фото "Атеш"

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Розвідка на території нафтобази в Єкатеринбурзі: дивіться відео

Раніше стало відомо, що партизани руху "Атеш" знищили дві вишки зв'язку біля селища Редкіно у Тверській області Росії. За їхніми даними, це порушило роботу російської ППО та допомогло українським військовим завдати удару по заводу ракетного палива.