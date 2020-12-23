В Атлантике раскололся огромный айсберг: кому это грозит
В Атлантике раскололся один из крупнейших айсбергов в мире. Это произошло во время дрейфа к острову Южная Георгия, который принадлежит Великобритании.
На спутниковых снимках видны большие трещины. Об этом сообщает Daily Mail.
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В частности, от айсберга отломились 2 большие глыбы льда. Длина одной из них составляет 61 километр, а другой – 26 километров. Они получили название A68e и A68f.
В Атлантике раскололся айсберг / Фото
Сейчас важно, не осядет ли айсберг на мель. Это может стать проблемой для морских котиков и пингвинов, обитающих на острове и ищущих для себя пищу вблизи него.
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Айсберг дрейфует по Атлантике: что известно
- Айсберг откололся от ледникового шельфа еще в 2017 году. Тогда его площадь составляла 5800 квадратных километров.
- До конца 2020 года она заметно уменьшилась, поэтому теперь составляет 4200 квадратных километров.
- По состоянию на 4 декабря 2020 года, айсберг находился в 200 километрах от суши.
- Сейчас ученые пытаются предсказать влияние айсберга на окружающую среду.
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