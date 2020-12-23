В Атлантике раскололся один из крупнейших айсбергов в мире. Это произошло во время дрейфа к острову Южная Георгия, который принадлежит Великобритании.

На спутниковых снимках видны большие трещины. Об этом сообщает Daily Mail.

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В частности, от айсберга отломились 2 большие глыбы льда. Длина одной из них составляет 61 километр, а другой – 26 километров. Они получили название A68e и A68f.

Обратите внимание! Айсберг A-68а является одним крупнейших в мире, которые удавалось зафиксировать ученым. Его вес – примерно 1 триллион тонн. То, что за несколько лет айсберг не слишком уменьшился, удивляет специалистов.



В Атлантике раскололся айсберг / Фото

Сейчас важно, не осядет ли айсберг на мель. Это может стать проблемой для морских котиков и пингвинов, обитающих на острове и ищущих для себя пищу вблизи него.

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