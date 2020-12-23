В Атлантиці розколовся величезний айсберг: кому це загрожує
В Атлантиці розколовся один із найбільших айсбергів у світі. Це сталося під час дрейфу до острова Південна Джорджія, який належить Великій Британії.
На супутникових знімках видно великі тріщини. Про це повідомляє Daily Mail.
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Зокрема, від айсберга відламалися 2 великі брили льоду. Довжина одного з них становить 61 кілометр, а іншого – 26 кілометрів. Вони отримали назву A68e та A68f.
В Атлантиці розколовся айсберг / Фото Daily Mail
Наразі важливо, чи айсберг не осяде на мілину. Це може стати проблемою для морських котиків та пінгвінів, які мешкають на острові та шукають для себе їжу поблизу нього.
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Айсберг дрейфує Атлантикою: що відомо
- Айсберг відколовся від льодовикового шельфу ще у 2017 році. Тоді його площа становила 5 800 квадратних кілометрів.
- До кінця 2020 року вона помітно зменшилася, тому тепер складає 4 200 квадратних кілометрів.
- Станом на 4 грудня 2020 року, айсберг перебував за 200 кілометрів від суші.
- Наразі вчені намагаються передбачити вплив айсберга на навколишнє середовище.
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