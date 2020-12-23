В Атлантиці розколовся один із найбільших айсбергів у світі. Це сталося під час дрейфу до острова Південна Джорджія, який належить Великій Британії.

На супутникових знімках видно великі тріщини. Про це повідомляє Daily Mail.

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Зокрема, від айсберга відламалися 2 великі брили льоду. Довжина одного з них становить 61 кілометр, а іншого – 26 кілометрів. Вони отримали назву A68e та A68f.

Зверніть увагу! Айсберг A-68а є одним найбільших у світі, які вдавалося зафіксувати вченим. Його вага – приблизно 1 трильйон тонн. Те, що за кілька років айсберг не надто зменшився, дивує фахівців.



В Атлантиці розколовся айсберг / Фото Daily Mail

Наразі важливо, чи айсберг не осяде на мілину. Це може стати проблемою для морських котиків та пінгвінів, які мешкають на острові та шукають для себе їжу поблизу нього.

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