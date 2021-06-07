Такое мнение в интервью программы "Теории заговора" высказал российский правозащитник Марк Фейгин. Впрочем, как он добавил, во времена Советского Союза, масштаб репрессий был несколько иным.
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Ситуация в России
По его словам, такое тоталитарное общество, которое было до 1943 года, – единственный случай в истории. Главная разница с современной Россией в том, как считает Фейгин, что принуждение был идеологически обеспеченным. Тогда истребляли целые классы и национальности.
Можно сказать, что при Путине этого нет, но атмосфера страха и ожидание чего-то хуже – совершенно точно повторяет 1937 год,
– отметил правозащитник.
Он добавил, что сейчас значительная часть людей, не только привлеченных к протестам, ежедневно ожидают, что к ним ворвутся домой с обысками. И подчеркнул: "В XXI веке у нас другая планка, мы по-другому относимся к таким преследованиям".
В конце концов, как он добавил, такое сравнение путинской России с 1937 годом – уместно, поскольку "мир за столетие должен был бы чему-то научиться".
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