Таку думку в інтерв'ю програми "Теории заговора" висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Втім, як він додав, за часи Радянського Союзу, масштаб репресій був дещо іншим.

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Ситуація в Росії

За його словами, таке тоталітарне суспільство, яке було до 1943 року, – єдиний випадок в історії. Головна різниця з сучасною Росією у тому, як вважає Фейгін, що примус був ідеологічно забезпеченим. Тоді винищували цілі класи та національності.

Можна сказати, що за Путіна цього немає, але атмосфера страху та очікування чого гіршого – абсолютно точно повторює 1937 рік,

– наголосив правозахисник.

Він додав, що зараз значна частина людей, не лише залучених до протестів, щоденно очікують, що до них увірвуться додому з обшуками. І наголосив: "У XXI столітті у нас інша планка, ми по-іншому ставимось та таких переслідувань".

Зрештою, як він додав, таке порівняння путінської Росії із 1937 роком – доречне, оскільки "світ за століття мав би вже чомусь навчитись".

До слова, колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков повідомив про свій від'їзд з Росії 6 червня. Залишити країну йому довелося через кримінальне (по суті політичне) переслідування.

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