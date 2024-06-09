Рафаэль Гросси отметил чрезвычайную важность развития атомной энергетики для Украины

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил поддержку дальнейшему развитию атомной отрасли в Украине. Об этом он заявил во время встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко в рамках заседания Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

Стороны обсудили активную работу над подготовкой к завершению проекта строительства блоков 3 и 4 на Хмельницкой АЭС.

Смотрите также Конец ядерного лидерства России: как запрет импорта урана заставит страдать экономику Путина

О чем говорили Гросси и Галущенко: детали

Рафаэль Гросси отметил чрезвычайную важность атомной энергетики для Украины, пожелал успехов в завершении проекта строительства блоков 3 и 4 на Хмельницкой АЭС и выразил поддержку дальнейшему развитию отрасли.

Рафаэль Гросси и Герман Галущенко также обсудили ситуацию в украинской энергосистеме, текущие усилия МАГАТЭ по поддержке ядерной безопасности и защищенности в Украине. Отдельное внимание во время встречи уделено оккупированной россиянами крупнейшей атомной электростанции в Европе – Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Герман Галущенко выразил обеспокоенность техническим состоянием энергоблоков, нехваткой квалифицированного персонала на станции, милитаризацией площадки АЭС, минированием периметра объекта и нестабильностью внешнего электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов.

Генеральный директор МАГАТЭ согласился с тем, что ядерная безопасность остается особенно нестабильной на ЗАЭС, а также потенциально нестабильной в других регионах Украины после атак на энергетическую инфраструктуру в последние месяцы, в том числе на электрические подстанции, которые являются жизненно важными для обеспечения электроэнергией действующих атомных электростанций, а также ЗАЭС.

Он заверил, что группа экспертов МАГАТЭ, которая находится на ЗАЭС, продолжает мониторинг ядерной и физической ядерной безопасности на площадке.

Наконец, стороны обсудили подготовку к проведению Саммита мира в Швейцарии. Герман Галущенко акцентировал, что вопрос "Радиационная и ядерная безопасность" – это пункт Формулы мира, которую предлагает Украина, и его поддержка другими странами чрезвычайно важна для обеспечения ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира.