Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, таким образом бюджетные финансирования будут более прозрачными.

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"У нас есть объективная работа госаудита относительно того, чтобы проверять, как использовались деньги. Почему объективная работа? Понятно, что некоторые руководители определенных департаментов или министерств почему-то думали, что эта война может списать все, что угодно, даже неэффективность управления теми или иными процессами", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что после проведенного аудита нужно юридически проанализировать, есть ли там состав преступления или неэффективное управление. Правоохранительные органы накажут чиновников, которые занимались коррупцией.

"Тратить деньги на невоенные нужды – это нонсенс"

Михаил Подоляк отметил, что не центральные власти распоряжаются деньгами на местах. После реформы децентрализации это делают местные власти, которые самостоятельно принимают решения.

Это нонсенс сегодня тратить деньги на невоенные нужды, исходя из того, что ты являешься местным органом власти и у тебя в рамках децентрализации есть право использовать эти средства. Это не центральная власть оперирует этими деньгами. Мы вводили децентрализацию, чтобы на местном уровне использовали деньги исходя из потребностей местного населения,

– объяснил он.

Власти пытаются найти возможность, чтобы по определенным законодательным инициативам урегулировать это. Однако все зависит от того, как на местах, особенно далеко от линии фронта, понимают, что сегодня приоритетно.

"Для меня сегодня приоритетно финансирование исключительно необходимых вопросов по функциональности на достаточном уровне тех или иных населенных пунктов. Остальное нужно тратить на дополнительные закупки для армии – прямо или косвенно", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Изменения будут внесены, но это местный уровень принятия решения. Если местные власти хотят закупить брусчатку, то люди должны выражать свой протест, объяснять властям, что сегодня есть более приоритетные вещи.

Они должны объяснять местным органам власти, что необходимы затраты, чтобы функционировал тот или иной населенный пункт. А есть затраты, которые сейчас не нужны. Можно их перенести на после войны. Они должны давить, потому что децентрализация дает им право активно делать это – писать об этом, говорить, снимать видео. Это правильная модель поведения в демократических странах,

– добавил Подоляк.

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