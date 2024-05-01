Гендиректор “Укрпочты” Игорь Смелянский объяснил, почему они выбрали именно такой способ выражения позиции. По словам бизнесмена, компания готова извиняться в случае “факапов”, но не в этом случае

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Скандал вокруг аукциона

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский 30 апреля объявил, что компания выставила на продажу на Prozorro 531 авто, в основном старые 1990-х и 2000-х годов выпуска. В ответ некоторые пользователи возмутились, почему транспорт не передали на фронт.

После этого на официальном аккаунте "Укрпочты" в соцсети Х появился пост с эмоциональным объяснением того, что закон требует именно такой процедуры.

Так, выставили гнилое говно на аукцион. Нет, не йо***лись. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые машины на Prozorro, потому что этого требует закон,

– написала компания в Х.

Впоследствии в комментарии СМИ Игорь Смелянский рассказал, что бранный ответ был ситуативным маркетингом. "Укрпочта" готова просить прощения за ошибки, однако на этот раз ее не было. Как отметил гендиректор компании, они – не "вялая рыба, которая должна принимать каждый раз что угодно".

У нас есть позиция: там где мы правы – мы правы. В Twitter (Х) люди матерятся и это там абсолютная норма. Но люди почему-то привыкли, что они могут материться в чей-то адрес, и эти люди должны это "хавать". Мы, кстати, ни на кого сами не ругались, просто сказали, что мы не такие. Мы можем материться в формате "мы не йо***ти". Я не понимаю, почему людей это так цепляет? Они хотели, чтобы мы сказали: "Да, мы е***нутые". Извините, такого не будет, когда мы правы,

– отметил Смелянский.

Он убежден, что худшая реакция на хейт в соцсетях – это спрятаться и начать извиняться. По словам Смелянского, юридически "Укрпочта" поступила правильно. В то же время принимать на себя публичные оскорбления компания не обязана – она может ответить жестко и это нормально.

Результат аукциона