Реалистичные модели создает студент Арсений Парамонов, информирует 24 Канал. Первую работу он создал еще в 13 лет. Научился такому искусству сам, когда просматривал уроки в ютубе. Среди миниатюр – освобождены Купянск и Каменка.
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"Во время осеннего контрнаступления было очень много информации о каких-то освобождениях поселков, территорий. Но некоторые места были не популяризированы, например, как село Каменка. Но, к сожалению, там были уничтожены почти все дома. Это 1200 домов", – сказал миниатюрист.
Реалистичные миниатюры / 24 Канал
Каждая работа парня – мини-мир. У неё свой сюжет и цвет. Третий лот аукциона – зарисовка Второй мировой войны – мгновение до уничтожения.
Наводчик чистит пушку, и в этот момент прилетает не бомба, артиллерийский снаряд. И эта секунда длится вечность. И показывает, насколько жизнь важна,
– рассказал Арсений Парамонов.
Соревноваться за миниатюры на аукционе можно до 8 октября. Его парень устроил на своей странице в фейсбуке. Все деньги за лоты Арсений передаст 92-й бригаде. Одной из тех, которая освобождала Харьковскую область.
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Инициативы для помощи ВСУ
- Военнослужащая ВСУ и поэтесса Мальва Кржановская запустила инициативу для помощи украинской армии. Речь идет о серии футболок с изображениями волонтеров и девушек, которые служат в армии. Средства за приобретенные вещи направляют на нужды ВСУ.
- В Калифорнии устроили благотворительную выставку о войне России против Украины. Цель экспозиции – показать иностранцам, что чувствуют украинцы. На выставке провели благотворительный аукцион. Там продали раритетные экспонаты с фронта. Деньги передали на обеспечение медпомощью украинской армии.
- Певица Astelle, которая родилась в Украине, но живет в Норвегии, купила автомобили для ВСУ. Для этого девушка потратила деньги, которые сама заработала. Их она собирала на свое будущее.