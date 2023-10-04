Реалистичные модели создает студент Арсений Парамонов, информирует 24 Канал. Первую работу он создал еще в 13 лет. Научился такому искусству сам, когда просматривал уроки в ютубе. Среди миниатюр – освобождены Купянск и Каменка.

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"Во время осеннего контрнаступления было очень много информации о каких-то освобождениях поселков, территорий. Но некоторые места были не популяризированы, например, как село Каменка. Но, к сожалению, там были уничтожены почти все дома. Это 1200 домов", – сказал миниатюрист.

Реалистичные миниатюры / 24 Канал

Каждая работа парня – мини-мир. У неё свой сюжет и цвет. Третий лот аукциона – зарисовка Второй мировой войны – мгновение до уничтожения.

Наводчик чистит пушку, и в этот момент прилетает не бомба, артиллерийский снаряд. И эта секунда длится вечность. И показывает, насколько жизнь важна,

– рассказал Арсений Парамонов.

Соревноваться за миниатюры на аукционе можно до 8 октября. Его парень устроил на своей странице в фейсбуке. Все деньги за лоты Арсений передаст 92-й бригаде. Одной из тех, которая освобождала Харьковскую область.

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