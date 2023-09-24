Мальва Кржановская рассказала 24 Каналу, что эта идея пришла к ней год назад. Покупая футболку, можно получить красивую вещь, на которой изображена сильная женщина, и одновременно поддержать ВСУ.
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Пока одно дело – сделать нашу армию сильной
Как отметила Мальва Кржановская, до этой благотворительной инициативы некоторые девушки еще не были военнослужащими. На фотосессии они были запечатлены с оружием в руках, а на данный момент они служат в армии. Все заработанные средства будут привлечены на нужды ВСУ, в первую очередь – на дроны.
К примеру, если вы покупаете футболку, на которой изображена я, то эти средства пойдут на аэроразведку на мое подразделение. Если футболку с девочкой-волонтером, то средства пойдут на подразделение, которым она занимается. На изображениях вы можете видеть военных, волонтеров, которые до войны занимались своим делом. Сейчас у нас одно дело – сделать нашу армию сильной, чтобы она не имела незакрытых потребностей,
– подчеркнула она.
На одной из футболок изображена поэтесса Юлия Кашпуренко, которая на момент фотосессии еще не была военным врачом. Однако впоследствии она приняла присягу и сейчас она военный хирург.
"Это очень благородное дело, потому что я как волонтер знаю, сколько потребностей есть у военных и незакрытых вопросов. В первую очередь дронов, потому что это глаза, которые позволяют сохранить жизнь нашим бойцам. Футболка – это не просто вещь, а признак того, что человек присоединяется к нашей общей цели и помогает войску", – подчеркнула Юлия Кашпуренко.
Проведя фотосессию с девушками, Мальва Кржановская передала эти изображения художнице, которая нарисовала все вручную. Затем их напечатали качественной печатью – водными и экологическими красками. Далее поэтесса к каждому изображению подобрала меткие фразы. Купить футболку можно по ссылке.
Мальва Кржановская о благотворительной инициативе для ВСУ: смотрите видео
Сборы для ВСУ: последние новости
- 11 сентября Сергей Стерненко объявил масштабный сбор для ВСУ на 75 миллионов гривен. Он отметил, что каждая копейка стоит того, чтобы задонатить. А если не удастся собрать всю сумму – результат все равно будет. Стерненко называет сбор историческим и говорит, что сам положил на банке из сбережений 100 000 гривен.
- В начале сентября стало известно, что ветераны с протезами пройдут 50 километров по Карпатам. Они хотят собрать 10 миллионов гривен на нужды ВСУ. Руководит сбором и закупкой и отправкой амуниции для военных Фонд Сергея Притулы. Ветераны, кроме снаряжения, также будут нести вместе с собой десятикилограммовые мешки с песком. После каждого собранного миллиона будут сбрасывать один.
- Также в конце августа Служба безопасности Украины совместно с банком ПУМБ объявили о новом сборе на украинские дроны. В результате собранных средств планируют приобрести 33 дальнобойных дрона "Морок". Для этого нужно собрать 60 миллионов гривен.