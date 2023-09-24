Мальва Кржановская рассказала 24 Каналу, что эта идея пришла к ней год назад. Покупая футболку, можно получить красивую вещь, на которой изображена сильная женщина, и одновременно поддержать ВСУ.

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Пока одно дело – сделать нашу армию сильной

Как отметила Мальва Кржановская, до этой благотворительной инициативы некоторые девушки еще не были военнослужащими. На фотосессии они были запечатлены с оружием в руках, а на данный момент они служат в армии. Все заработанные средства будут привлечены на нужды ВСУ, в первую очередь – на дроны.

К примеру, если вы покупаете футболку, на которой изображена я, то эти средства пойдут на аэроразведку на мое подразделение. Если футболку с девочкой-волонтером, то средства пойдут на подразделение, которым она занимается. На изображениях вы можете видеть военных, волонтеров, которые до войны занимались своим делом. Сейчас у нас одно дело – сделать нашу армию сильной, чтобы она не имела незакрытых потребностей,

– подчеркнула она.

На одной из футболок изображена поэтесса Юлия Кашпуренко, которая на момент фотосессии еще не была военным врачом. Однако впоследствии она приняла присягу и сейчас она военный хирург.

"Это очень благородное дело, потому что я как волонтер знаю, сколько потребностей есть у военных и незакрытых вопросов. В первую очередь дронов, потому что это глаза, которые позволяют сохранить жизнь нашим бойцам. Футболка – это не просто вещь, а признак того, что человек присоединяется к нашей общей цели и помогает войску", – подчеркнула Юлия Кашпуренко.

Проведя фотосессию с девушками, Мальва Кржановская передала эти изображения художнице, которая нарисовала все вручную. Затем их напечатали качественной печатью – водными и экологическими красками. Далее поэтесса к каждому изображению подобрала меткие фразы. Купить футболку можно по ссылке.

Мальва Кржановская о благотворительной инициативе для ВСУ: смотрите видео

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