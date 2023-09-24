Мальва Кржанівська розповіла 24 Каналу, що ця ідея прийшла до неї рік тому. Купуючи футболку, можна отримати красиву річ, на якій зображена сильна жінка, та водночас підтримати ЗСУ.

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Наразі одна справа – зробити нашу армію сильною

Як зазначила Мальва Кржанівська, до цієї благодійної ініціативи деякі дівчата ще не були військовослужбовицями. На фотосесії вони були зображені зі зброєю в руках, а на цей момент вони служать у війську. Усі зароблені кошти будуть залучені на потреби ЗСУ, насамперед – на дрони.

Наприклад, якщо ви купуєте футболку, на якій зображена я, то ці кошти підуть на аеророзвідку на мій підрозділ. Якщо футболку з дівчинкою-волонтеркою, то кошти підуть на підрозділ, яким вона опікується. На зображеннях ви можете бачити військових, волонтерок, які до війни займалися своєю справою. Наразі у нас одна справа – зробити нашу армію сильною, щоб вона не мала незакритих потреб,

– наголосила вона.

На одній з футболок зображена поетеса Юлія Кашпуренко, яка на момент фотосесії ще не була військовою лікаркою. Однак згодом вона прийняла присягу та зараз вона військовий хірург.

"Це дуже благородна справа, тому що я як волонтер знаю, скільки потреб є у військових та незакритих питань. Насамперед дронів, бо це очі, які дозволяють зберегти життя нашим бійцям. Футболка – це не просто річ, а ознака того, що людина долучається до нашої спільної мети та допомагає війську", – підкреслила Юлія Кашпуренко.

Провівши фотосесію з дівчатами, Мальва Кржанівська передала ці зображення художниці, яка намалювала все вручну. Потім їх надрукували найякіснішим друком – водними та екологічними фарбами. Далі поетеса до кожного зображення підібрала влучні вислови. Придбати футболку можна за посиланням.

Мальва Кржанівська про благодійну ініціативу для ЗСУ: дивіться відео

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