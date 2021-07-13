Палец вверх и счастливое лицо: Аваков обнародовал фото после подписанного заявления об отставке

Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД. Однако за его окончательное увольнение еще должна проголосовать Верховная Рада.

Народные депутаты могут сделать вакантным кресло министра внутренних дел 15 июля. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

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Фото после заявления об отставке

Арсен Аваков на своей странице в фейсбуке обнародовал фотографию после заявления об отставке с поста главы МВД 13 июля.

Спасибо команде МВД за годы совместного труда, спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему! Имею честь!

– написал он.

За это время он работал в правительстве Яценюка, Гройсмана, Гончарука и Шмыгаля.

Арсена Авакова назначили министром внутренних дел в 2014 году. На посту главы МВД он пробыл более 7 лет.