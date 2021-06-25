Как отметил Аваков, корабли уже в производстве, а уже осенью этого года первый корабль спустят на воду для приема и испытаний.
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В общем к 2024 году Украина должна получить 20 кораблей этой серии. Все они – совместного французско-украинского производства.
Игрушка для министра? Таких у меня в кабинете много... Игрушки и модельки... Из мечты и набросков – превращаются в реальность! Представляю Вам макет патрульного корабля FPB98 Береговой охраны пограничной службы Украины,
– написал Аваков.
Технические характеристики катера
- длина – 32 метра,
- скорость – больше 30 узлов,
- дальность хода – 1200 морских миль,
- автономность – 7 – 10 суток,
- все корабли будут оснащены RIB-лодкой харьковского производства.
Когда катера прибудут в Украину
Первый патрульный катер Ocea Украина получит в декабре 2021 года, еще 9 – в течение 2022 года, а остальные 10 – в 2023 году. Контракт предусматривает подготовку 240 членов экипажа и 120 техников, а также создание баз обслуживания в Украине.