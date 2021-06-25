Як зазначив Аваков, кораблі вже у виробництві, а вже восени цього року перший корабель спустять на воду для приймання і випробувань.

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Загалом до 2024 року Україна має отримати 20 кораблів цієї серії. Усі вони – спільного французько-українського виробництва.

Іграшка для міністра? Таких у мене в кабінеті багато… Іграшки та модельки… З мрії та начерків – перетворюються в реальність! Представляю Вам макет патрульного корабля FPB98 Берегової охорони прикордонної служби України,

– написав Аваков.

Технічні характеристики катера

довжина – 32 метри,

швидкість – понад 30 вузлів,

дальність ходу – 1200 морських миль,

автономність – 7 – 10 діб,

всі кораблі буде оснащено RIB-човном харківського виробництва.

Коли катери прибудуть в Україну

Перший патрульний катер Ocea Україна отримає у грудні 2021 року, ще 9 – протягом 2022 році, а решта 10 – у 2023 році. Контракт передбачає підготовку 240 членів екіпажу і 120 техніків, а також створення баз обслуговування в Україні.