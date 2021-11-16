Аваков не договаривался с Зеленским о должности
Политик остался на посту министра, когда к власти пришел новый президент – Владимир Зеленский. Аваков считает, что это связано с его эффективной работой. Об этом бывший глава МВД заявил в интервью.
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Зеленский во время избирательной кампании наблюдал, как работает система. Он видел, что я держал удар, давление со всех сторон: сторонников Юлии Владимировны, с Петром Алексеевичем, который находится у власти и тому подобное. Поэтому он даже между выборами заказал видео с благодарностью к полицейским,
– сказал экс-министр.
В то же время договоренностей между Зеленским и тогдашним министром якобы не было ни до выборов, ни после них. "У меня был разговор с президентом достаточно откровенный. И он сделал мне предложение (остаться на посту министра – 24 канал)", – вспомнил Аваков.
Экс-министр добавил, что когда-то команду президента пугало то, что он много общался с Зеленским. "Все говорили: "Подожди, он другое имеет в виду, и вообще это они с Яценюком хотят захватить власть. У него власти больше, чем у президента, надо как-то это поделить", – подчеркнул Аваков.
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