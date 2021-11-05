Ведь он участвует в ряде популярных передач. Об этом в эфире 24 канала сказала народный депутат из группы "Справедливость" Александра Устинова.

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По ее словам, особенно бывшего министра внутренних дел поддерживают телеканалы Рината Ахметова.

С того, что я вижу, Арсена Борисовича сейчас очень активно пытаются вернуть в политику. Он становится активным участником рейтинговых политических шоу,

– отметила Устинова.

Она считает, что в скором времени может строиться новая коалиция. В нее войдут старые политики из прошлых каденций.

"Арсен Борисович (Аваков – 24 канал) будет занимать там достаточно ведущее место", – отметила Устинова.

Кстати говоря! В начале октября Аваков сам анонсировал свое возвращение.

Возвращение Авакова в политику: что известно

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков дал 4 ноября первое интервью после отставки.

В нем он назвал причины своей отставки, заявив – говорил то, что нравилось не всем.

Также он сказал, что Совет нацбезопасности и обороны якобы вводит санкции за 5 минут без доказательств.

На такое заявление отреагировала Александра Устинова. Она заявила, что Аваков соврал.

Устинова рассказала о возвращении Авакова: смотрите видео