Адже він бере участь у низці популярних передачах. Про це в ефірі 24 каналу сказала народна депутатка із групи "Справедливість" Олександра Устінова.
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За її словами, особливо колишнього міністра внутрішніх справ дуже підтримують телеканали Ріната Ахметова.
З того, що я бачу, Арсена Борисовича зараз дуже активно намагаються повернути в політику. Він стає активним учасником рейтингових політичних шоу,
– відзначила Устінова.
Вона вважає, що може незабаром будуватися нова коаліція. В неї увійдуть старі політики із минулих каденцій.
"Арсен Борисович (Аваков – 24 канал) займатиме там досить провідне місце", – відзначила Устінова.
Повернення Авакова в політику: що відомо
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав 4 листопада перше інтерв'ю після своєї відставки.
- В ньому він назвав зокрема причини своєї відставки, заявивши – говорив те, що подобалось не всім.
- Також він сказав, що Рада нацбезпеки й оборони нібито вводить санкції за 5 хвилин без доказів.
- На таку заяву відреагувала Олександра Устінова. Вона заявила, що Аваков збрехав.
Устінова розповіла про повернення Авакова: дивіться відео