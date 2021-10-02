У суботу, 2 жовтня, він анонсував свої повернення до України, можливо, й до політичної діяльності. Про це колишній глава МВС повідомив у своєму інстаграмі.

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Аваков оприлюднив світлину з вином, перебуваючи в італійському регіоні Лаціо.

Відпустку закінчую та скоро буду,

– підписав пост ексміністр.



Аваков анонсував своє повернення / Фото з інстаграму Арсена Авакова

Відставка Авакова: коротко

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС.

У кріслі міністра внутрішніх справ він просидів сім років і чотири місяці.

За підрахунками аналітиків, Аваков на посаді виконав лише 39% обіцянок.

Зверніть увагу! Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за звільнення Авакова з посади. На його місце народні депутати призначили Дениса Монастирського.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу

Текст публікації Арсена Авакова:

Вода не втамовує спраги…

Я це пробував одного разу!

Будь-який мислитель, що себе поважає, приходить до цього неминучого висновку.

Із суботою Вас!

p.s / так, навіть трускавецька)

p.s 2 / так, відпустку закінчую та скоро буду))