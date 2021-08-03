"Вихід з внутрішніх органів"
Колишній міністр внутрішніх справ підписав селфі "Фото печерне, серйозне". На фотографії він в окулярах, а на фоні – стіни печери.
До теми Гарного вам вихідного, – Аваков передав привіт українцям з відпочинку в Італії
Однак світлина Авакова, ймовірно, нагадала Луценку дещо інше. Тому колишній генпрокурор вирішив пов'язати свою асоціацію з нещодавньою відставкою чиновника. Він залишив під дописом кумедний коментар.
Картина "Вихід з внутрішніх органів",
– написав Луценко.
Луценко потролив Авакова / Скриншот 24 каналу
Коментар Луценка назбирав аж 95 реакцій. Сам Аваков так відреагував на нього – залишив смайлик, який регоче.
Аваков відпочиває в Італії
Після відставки з посади міністра, Аваков поїхав у відпустку в Італію. На відпочинку колишній чиновник продовжує уважно слідкувати за тим, що відбувається в Україні. Він відреагував на ситуацію із раптовою появою викраденого Миколи Чауса.
Аваков опублікував фото з дорогим вином і написав: "Чаус? Не чув". Так він дав зрозуміти, що справа колишнього судді-хабарника його більше не цікавить.
Коротко про відставку міністра
- Аваков очолював МВС України з 2014 року. 13 липня 2021 року він подав у відставку.
- За словами заступника міністра Антона Геращенка, піти з посади чиновнику порадив президент Володимир Зеленський.
- Свою відставку ексглава МВС прокоментував 2 словами: "Слава Україні!".
- Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський.