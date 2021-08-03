"Выход из внутренних органов"

Бывший министр внутренних дел подписал селфи "Фото пещерное, серьезное". На фотографии он в очках, а на фоне стены пещеры.

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Однако фотография Авакова, вероятно, напомнила Луценко несколько иное. Поэтому бывший генпрокурор решил связать свою ассоциацию с недавней отставкой чиновника. Он оставил под заметкой забавный комментарий.

Картина "Выход из внутренних органов",

– написал Луценко.

Луценко потроллил Авакова / Скриншот 24 канала

Комментарий Луценко насобирал 95 лайков. Сам Аваков так отреагировал на него – оставил хохочущий смайлик.

Аваков отдыхает в Италии

После отставки с поста министра, Аваков уехал в отпуск в Италию. На отдыхе бывший чиновник продолжает внимательно следить за тем, что происходит в Украине. Он отреагировал на ситуацию с внезапным появлением похищенного Николая Чауса.

Аваков опубликовал фото с дорогим вином и написал: "Чаус? Не слышал". Так он дал понять, что дело бывшего судьи-взяточника его больше не интересует.

Коротко об отставке министра