В частности, бывший глава МВД не обошел вниманием ситуацию с Николаем Чаусом. Экс-судью 30 июля нашли в одном из сел Винницкой области, но тот снова исчез – его официальное местопребывание пока неизвестно.
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Авакова не беспокоит Чаус
Однако, Арсен Аваков сообщил, что его больше ничуть не беспокоит дело Николая Чауса.
Чаус? Не слышал,
– отметил бывший министр.
Авакова не беспокоит Чаус / Скриншот из фейсбука Арсена Авакова
Последние события вокруг Чауса: коротко
- Чаус был судьей Днепровского районного суда Киева, пока в 2016 году его не задержали из-за взятки в 150 тысяч долларов.
- Затем он бежал в Молдавию. В апреле 2021 года его, мол, похитили посреди Кишинева.
- Однако, в мае Чаус записал видеообращение, где заявил, что это происходило гораздо раньше.
- Генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.
- Чаус нашелся 30 июля. Он пришел к зданию сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженным и голодным.
- Через некоторое время экс-судью доставили в Киев. По данным СМИ, он должен находиться в Главном управлении СБУ.
- Правда, поздно вечером 30 июля адвокату Чауса Ростиславу Кравцу сообщили, что его клиента нет в здании Службы безопасности.
- Кроме того, в пятницу сотрудники НАБУ устроили погоню за авто СБУ якобы с Чаусом.
- Но догнать машину им не удалось. После спецназовцы Бюро заблокировали выезд из здания спецслужбы.
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