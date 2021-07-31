В частности, бывший глава МВД не обошел вниманием ситуацию с Николаем Чаусом. Экс-судью 30 июля нашли в одном из сел Винницкой области, но тот снова исчез – его официальное местопребывание пока неизвестно.

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Авакова не беспокоит Чаус

Однако, Арсен Аваков сообщил, что его больше ничуть не беспокоит дело Николая Чауса.

Чаус? Не слышал,

– отметил бывший министр.



Авакова не беспокоит Чаус / Скриншот из фейсбука Арсена Авакова

Обратите внимание! На фото Авакова также можно увидеть бутылку недешевого вина Luce della Vite 2012 года. Бутылка этого вина стоит 6 499 гривен.

Последние события вокруг Чауса: коротко

Чаус был судьей Днепровского районного суда Киева, пока в 2016 году его не задержали из-за взятки в 150 тысяч долларов.

Затем он бежал в Молдавию. В апреле 2021 года его, мол, похитили посреди Кишинева.

Однако, в мае Чаус записал видеообращение, где заявил, что это происходило гораздо раньше.

Генпрокурор Молдовы заявил, что к похищению причастны государственные структуры Украины.

Чаус нашелся 30 июля. Он пришел к зданию сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженным и голодным.

Через некоторое время экс-судью доставили в Киев. По данным СМИ, он должен находиться в Главном управлении СБУ.

Правда, поздно вечером 30 июля адвокату Чауса Ростиславу Кравцу сообщили, что его клиента нет в здании Службы безопасности.

Кроме того, в пятницу сотрудники НАБУ устроили погоню за авто СБУ якобы с Чаусом.

Но догнать машину им не удалось. После спецназовцы Бюро заблокировали выезд из здания спецслужбы.

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