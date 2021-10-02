В субботу, 2 октября, он анонсировал свое возвращение в Украину, возможно, и к политической деятельности. Об этом бывший глава МВД сообщил на своей странице в инстаграме.
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Арсен Аваков обнародовал фотографию с вином, находясь в итальянском регионе Лацио.
Отпуск заканчиваю и скоро буду,
– подписал пост экс-министр.
Аваков анонсировал свое возвращение / Фото с инстаграма Арсена Авакова
Отставка Авакова: коротко
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с должности главы МВД.
- В кресле министра внутренних дел он просидел семь лет и четыре месяца.
- По подсчетам аналитиков, Аваков в должности выполнил только 39% обещаний.
Провалы Авакова в должности / Инфографика 24 канала
Текст публикации Арсена Авакова:
Вода не утоляет жажду...
Я это пробовал однажды!
Любой мыслитель, уважающий себя приходит к этому неизбежному выводу.
С субботой Вас!
p.s / да, даже трускавецкая)
p.s 2 / да, отпуск заканчиваю и скоро буду))