В субботу, 2 октября, он анонсировал свое возвращение в Украину, возможно, и к политической деятельности. Об этом бывший глава МВД сообщил на своей странице в инстаграме.

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Арсен Аваков обнародовал фотографию с вином, находясь в итальянском регионе Лацио.

Отпуск заканчиваю и скоро буду,
– подписал пост экс-министр.


Аваков анонсировал свое возвращение / Фото с инстаграма Арсена Авакова

Отставка Авакова: коротко


Провалы Авакова в должности / Инфографика 24 канала

Текст публикации Арсена Авакова:

Вода не утоляет жажду...

Я это пробовал однажды!

Любой мыслитель, уважающий себя приходит к этому неизбежному выводу.

С субботой Вас!

p.s / да, даже трускавецкая)

p.s 2 / да, отпуск заканчиваю и скоро буду))