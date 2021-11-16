Аваков не домовлявся з Зеленським про посаду
Політик залишився на посаді міністра, коли до влади прийшов новий президент – Володимир Зеленський. Аваков вважає, що це пов'язано із його ефективною роботою. Про це колишній очільник МВС заявив у інтерв'ю.
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Зеленський під час виборчої кампанії спостерігав, як працює система. Він бачив, що я тримав удар, тиск з усіх боків: прихильників Юлії Володимирівни, з Петром Олексійовичем, який перебуває при владі тощо. Тому він навіть між виборами замовив відео з подякою до поліцейських,
– сказав ексміністр.
Водночас домовленостей між Зеленським та тодішнім міністром нібито не було ні до виборів, ні після них. "У мене була розмова з президентом досить відверта. І він зробив мені пропозицію (залишитися на посаді міністра – 24 канал)", – пригадав Аваков.
Ексміністр додав, що колись команду президента лякало те, що він багато спілкувався з Зеленським. "Усі казали: "Почекай, він інше має на увазі, і взагалі це вони з Яценюком хочуть захопити владу. У нього влади більше, ніж у президента, треба якось це поділити", – наголосив Аваков.
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