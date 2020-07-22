Глава МВД Арсен Аваков представил нового начальника Нацполиции в Николаевской области. Им стал Сергей Шайхет. До этого он возглавлял Нацполицию на Сумщине.

Призначення Шайхета керівником Нацполіції у Миколаївській області

Представлення Шайхета мало ще відбутися напередодні, 21 липня, але через події із захопленням заручників у Луцьку, куди терміново вилетів Аваков, його перенесли на наступний день. Власне міністр внутрішніх справ і представляв Шайхета особисто, передає пресслужба МВС.

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Ми повідомляємо про зміни в керівництві ГУНП Миколаївщини. За наказом Національної поліції начальником ГУНП в Миколаївській області призначено полковника поліції Шайхета Сергія Олеговича, який до цього займав посаду заступника начальника ГУНП – начальника слідчого управління ГУНП в Одеській області,

– зазначив під час зустрічі Аваков.

Водночас голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що одне з головних завдань для Шайхета на новій посаді – забезпечити належне проведення майбутніх місцевих виборів. Вже 6 вересня має стартувати передвиборча кампанія, а саме голосування пройде 25 жовтня. Клименко наголосив, що нікого з поліцейських не мають втягувати в політичні маніпуляції.

Сергій Шайхет, зі свого боку, сказав, що в найкоротший термін вивчить кримінальну ситуацію в області.

"Поліція буде максимально відкритою до діалогу з громадянами, з суспільством та зі ЗМІ. Ми докладемо максимум зусиль, щоб кожен житель Миколаївщини відчував себе в безпеці", – зазначив він.

Щодо попередника Шайхета, то Олександра Анохіна призначили на його попереднє місце – керівником Нацполіції на Сумщині. Причини такої ротації в МВС не пояснили. Лише подякували Анохіну за дворічну роботу на Миколаївщині.

Коротка біографія Сергія Шайхета

Народився він в 1986 році в Луцьку. Має звання підполковника поліції. Спортсмен, серйозно займається плаванням.

В 2005 році закінчив Національну академію внутрішніх справ в Києві. Має вчений ступінь кандидата наук із держуправління.

Після навчання працював слідчим в Печерському райвідділку Києва. А в грудні 2016-го майор поліції Сергій Шайхет очолив слідче управління Національної поліції в Одеській області.

Резонансі деталі

Суспільне пише, що 7 грудня 2015 року Сергія Шайхета звільнили з поліції за службову невідповідність, оскільки той не пройшов атестацію. Пізніше він оскаржив це рішення в суді та поновився на посаді.

Його близькі родичі також є правоохоронцями. Зокрема, батько Олег Шайхет дослужився до полковника, командував спецпідрозділом "Сокіл" волинського УБОЗу.

Зараз Олег Шайхет займається охоронним бізнесом. За даними ЗМІ, його фірма тісно співпрацює зі структурами ексгубернатора Одеської області, народного депутата Ігоря Палиці, який є одним із соратників олігарха Ігоря Коломойського.

Те, що Шайхета пов’язують із Коломойським, підкреслює і активіст Сергій Стерненко. Він додає, що під час роботи слідчим у Києві Шайхет фабрикував справи.

Те, що напади на активістів в Одесі нерозслідувано, – його пряма відповідальність. Те, що справи проти мене фабрикували, – його заслуга. Він же поховав справу про пожежу у дитячому таборі "Вікторія" та в одеському коледжі економіки та права. Його підлеглі ініціювали переслідування Хаєцького,

– наголосив активіст.

Зауважимо, що Андрій Хаєцький – одеський поет і громадський діяч, за версією слідства є одним із підозрюваних у справі про пожежу в економічному коледжі в Одесі.

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Витяги з останньої декларації Сергія Шайхета

Орендує п'ять квартир в Одесі, чотири із них площею 121,5 квадратних метрів.

Є повноправним власником одного помешкання в Луцьку, а ще одна квартира в Одесі належить його дружині.