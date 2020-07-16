В Николаеве в ночь на 16 июля сожгли авто главы областной организации партии "Национальный корпус" Дениса Янтаря, который ранее воевал на Донбассе. У мужчины есть 2 предположения, кто мог это сделать.

Что известно о сожжении авто Янтаря

"Сегодня неизвестные дегенераты в 3:30 подожгли мою машину, которая стояла у дома", – написал Янтарь на своей фейсбук-странице.

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Он добавил, что в принципе, машина – это просто груда металла и средство передвижения. Такие потери – обыденность человека с активной жизненной позицией и "я адекватно отношусь к таким вещам".

"А вот моменты переживания моих родных в связи с этими обстоятельствами – это будет дорого стоить этим уродам", – подчеркнул председатель местного "Нацкорпуса".

Кто мог сжечь авто

У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет,

– написал Янтарь.

Он добавил, что не верит в успешность расследования полиции, поэтому поищет виновных "немножко по-другому". Он не сообщил, обратился ли в полицию.

Добавим, что Денис Янтарь стал известным широкой публике после эмоциональной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 года. Это произошло в Золотом на Донбассе, куда бойцы прибыли из-за объявления об отводе войск.

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