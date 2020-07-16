У Миколаєві в ніч проти 16 липня спалили авто голови обласного осередку партії "Національний корпус" Дениса Янтаря, який раніше воював на Донбасі. В чоловіка є 2 припущення, хто міг це зробити.

Що відомо про спалення авто Янтаря

"Сьогодні невідомі дегенерати о 3:30 підпалили мою машину, яка стояла біля дому", – написав Янтар на своїй фейсбук-сторінці.

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Він додав, що в принципі, машина – це просто груда металу та засіб пересування. Такі втрати – буденність людини з активною життєвою позицією і "я адекватно ставлюсь до таких речей".

"А от моменти переживання моїх рідних у зв'язку з цими обставинами – це буде дорого коштувати цим виродкам", – наголосив голова місцевого "Нацкорпусу".

Хто міг спалити авто

В мене всього два припущення, хто міг це зробити, поки абстрактно зазначу: політичні опоненти чи криміналітет,

– написав Янтар.

Він додав, що не вірить в успішність розслідування поліції, тому пошукає винних "трішки по-іншому". Він не повідомив, чи звернувся до правоохоронців.

Додамо, що Денис Янтар став відомим широкому загалу після емоційної дискусії з президентом Володимиром Зеленським ц жовтні 2019 року. Це сталося в Золотому на Донбасі, куди бійці прибули через оголошення про відведення військ.

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